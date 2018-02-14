19:32 14 февраля 2018 0

Хирурги Озерска получают копейки, и те не платят вовремя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 700 врачей Озерска, одного из атомных городов Челябинской области, не получают заработную плату. Задержка по выплатам составляет уже неделю, рассказали «URA.RU» источники в местной медсанчасти Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Врачи также жалуются на низкие зарплаты. На проблемы медицины в ЗАТО уже обратил внимание депутат Госдумы Владимир Бурматов. В Озерске готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Медики массово жалуются нам на задержки заработных плат, переработки, дефицит кадров, а горожане сетуют на постоянные очереди в больницах, невозможность попасть на прием к специалисту и безразличие со стороны врачей, — написал Бурматов на своей странице в Instagram. — Финансирование медицины в „закрытых“ городах — полномочия ФМБА, федеральной структуры, с которой нам, видимо, опять предстоит плотно поработать. Раз ее руководство своих собственных сотрудников слышать не хочет. В результате страдает несколько сотен человек, от младшего медицинского персонала до заведующих отделениями». Парламентарий пообещал направить депутатский запрос в прокуратуру.

«Обещают выплатить зарплату завтра, 15 февраля, — рассказал „URA.RU“ один из врачей. — Но самое главное, нам зарплату не повышают. У нас оперирующий хирург, три операции в день, получает 15 тысяч рублей на руки. Анестезиолог еще меньше. У нас три анестезиолога на всю медсанчасть. Они перерабатывают и за это не получают. Врачи увольняются, а так как других больниц в городе нет, то поступают на работу в Кыштым, к примеру, где платят больше, по линии облздрава. Кто-то перебирается в Челябинск, там еще больше получают. А трое врачей уехали в Салехард. Очень плохо главврач относится к коллективу, заявляет, что никого не держит и пусть „валят“ куда хотят!».

«URA.RU» сообщало, что в лечебных учреждениях ФМБА врачи жалуются на низкую зарплату, подобная ситуация сложилась в Тюмени. 22 января 2018 года в правительстве РФ подписано распоряжение о повышении заработной платы отдельным работникам бюджетных учреждений, входящих в федеральные структуры, в том числе медикам ФМБА. Но врачи центральной медсанчасти №71 ФМБА в Озерске не знают о том, будет ли им поднята заработная плата.

«Мне также уже сообщили, что завтра выплатят зарплату врачам Озерска, — рассказал „URA.RU“ Владимир Бурматов. — Сразу же решилась проблема, как только я ее поднял. Но прокуратура должна выяснить причины задержки. Жалобы на медсанчасть приходят и от жителей Озерска. Ни в одной другой запретке региона таких жалоб нет. Жалуются на нехватку жизненно важных лекарств, на нехватку специалистов».

По информации «URA.RU», в декабре в Озерске проводили соцопрос. 70 респондентов заявили, что главной проблемой в городе является состояние медицины. 14 февраля, во вторник, в Озерске состоялись публичные слушания, где заслушивался отчет главврача медсанчасти Евгения Фомина. Отчет раскритиковали, и было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации, ЦМСЧ №71, руководство ФМБА РФ и «ПО «Маяк». Группа должна составить документ и отправить президенту РФ Владимиру Путину для решения проблем медсанчасти.

В сентябре 2017 года в Озерске рухнула опорная стена в детской поликлинике, где проходила реконструкция. Главврач центральной медсанчасти Евгений Фомин заявил, что поводов для беспокойства нет. Жители города засняли с квадрокоптера особняк, в котором живет Фомин, сопоставив его доходы и уровень благосостояния. Получить комментарий Фомина не удалось, в 17 часов 50 минут в его приемной никто не отвечал.