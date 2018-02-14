20:19 14 февраля 2018 2

В медицине Прикамья назрел масштабный протест Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермскому минздраву грозят судебные разбирательства с санитарами, которые стали безработными в результате медицинской реформы. Бывшие сотрудники санатория для больных туберкулезом «Росинка» в Соликамске рассказали «URA.RU», что готовят иск против медучреждения и министерства здравоохранения Пермского края, которое является учредителем лечебницы.

Дело в том, что в начале февраля из 22 санитарок 17 были переведены на ставки уборщиков служебных помещений. Пять женщин отказались принять новые условия и были сокращены с выплатой компенсаций. Одна из бывших санитарок (ее имя решено не указывать во избежание давления) пояснила, что зарплата уборщиц фактически вдвое ниже, а работу приходится выполнять ту же самую — в санатории просто больше некому присматривать за детьми.

«Мы просили отправить нас обучиться на медсестер, но получили отказ. Теперь мы сидим без работы. Как кормить детей на зарплату уборщицы? Одной из санитарок не позволили доработать два месяца, чтобы выработать вредность. Это ненормально, чиновники идут по головам — лишь бы сэкономить», — говорит женщина.

Теперь бывшие санитарки намерены оспорить не сам факт увольнения, а решение перевести их в уборщицы — женщины полагают, что имеет место грубое нарушение их трудовых прав.

Ранее «URA.RU» рассказывало о серьезных конфликтах, которые возникают при сокращении санитарок. Публично тему озвучил и общественный деятель Дмитрий Омутных, который считает проблему системной. Дело в том, что санитарки являются медицинским персоналом (и им нужно повышать зарплату в рамках исполнения «майских» указов президента), а уборщицы — нет. Таким образом, с точки зрения общественника, власти экономят средства с целью формального выполнения указов главы государства и улучшения статистики по зарплатам.

В минздраве ранее поясняли, что ставки санитарок сокращают с целью разграничения функций по уборке помещений и по уходу за больными: пациентов должен обслуживать квалифицированный персонал. При этом всем бывшим санитаркам предлагают открытые ставки (в том числе уборщиц), но те, кто хочет заниматься именно уходом за больными, получат возможность обучиться на медсестру.

Почему в итоге пять санитарок не прошли обучение и были уволены — в минздраве обещали прокомментировать позднее.