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Главные новости Пермского края
18:43  12 февраля 2018 1

В Пермском крае пройдут массовые протесты из-за реформы медицины

Митинг против Ковтун, митинг, здравоохранение
В 2016 году в Прикамье именно «медицинский» митинг стал самым ярким и запоминающимсяФото: Стефан Савелли © URA.RU

Масштабные изменения в здравоохранении Прикамья сформировали новый протест — готовятся сразу две массовые акции. Организаторы мероприятий пояснили «URA.RU», почему они недовольны новой политикой властей.

В Перми на 18 февраля запланирован пикет в Орджоникидзевском районе (напротив здания по улице Социалистическая, 24). Жители микрорайонов ПДК, Левшино, Домостроительный, Новые дома и Январский выступят против закрытия поликлиники — пермяки лишились врачебной помощи в шаговой доступности. Всех их перевели на обслуживание в другие микрорайоны. На прошлой неделе организаторы протеста встречались с руководством министерства здравоохранения Пермского края, но не изменили своих планов.

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«Закрытие поликлиники у нас — главная тема для разговоров. Жители возмущены и уже готовы стихийно выйти на улицы. И никаких вариантов решения проблемы нам не предлагают», — говорит лидер организаторов пикета Людмила Елтышева.

Параллельно протестная акция готовится в Уинском районе. Организует митинг бывший главный врач районной больницы Дмитрий Барановский (он занимал должность с марта по август прошлого года). Он утверждает, что кредиторская задолженность медучреждения за несколько месяцев выросла почти в четыре раза. Также Барановский выступает против закрытия ряда отделений в больнице и сокращения персонала. Акция намечена на 24 февраля (пока не согласована с властями).

«Действия руководства больницы и минздрава спровоцировали бурную волну негатива как со стороны жителей, так и со стороны медиков. Планирую вывести не менее 200 человек», — говорит бывший главврач.

В пресс-службе минздрава «URA.RU» пояснили, что в Перми поликлиника закрыта в связи с тем, что находилась в аварийном здании. В ближайшие дни планируется провести встречу с жителями. Что касается Уинского района, то оттуда информации о значительных проблемах не поступало. Ведомство подготовит подробный ответ о положении дел в больнице.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Для Дмитрия Матвеева февраль выдался очень непростым
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский минздрав в последние недели оказался под ударом общественности. В начале февраля лидер организации «Региональное здравоохранение» Дмитрий Омутных, который возглавляет рабочую группу «Социальная справедливость» пермского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), публично заявил о многочисленных конфликтах в больницах из-за перевода санитарок на ставки уборщиц. В отдельных случаях больные дети рискуют остаться без необходимого ухода. Затем общественник озвучил, что в медико-санитарной части №7, в гинекологическом отделении которой рухнула штукатурка, прекратили ремонтные работы в связи с «нецелесообразностью». В обоих случаях «фронтовик» указал, что медики действуют по устному распоряжению министра Дмитрия Матвеева.

На прошлой неделе на площадки ОНФ общественники встретились с министром. «Конкретных предложений по решению наиболее острых и значимых вопросов медицинского персонала и пациентов, которые стали предметом обсуждения на встрече, не поступило», — констатировал Омутных на своей странице в Facebook.

Стефан Савелли
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