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Главные новости Челябинской области
19:55  14 февраля 2018 0

Экс-руководитель челябинской ФСБ возвращается в большую политику

Виктор Кузенков будет руководить региональным отделением партииФото: страница Виктора Кузенкова «Фейсбук»

Экс-начальник управления Госнаркоконтроля в Челябинской области, бывший заместитель начальника УФСБ по региону Виктор Кузенков возглавит регионального отделение российского общественного движения «За реальные дела». В планах движения создание партии, представительство которой в Челябинске также должны доверить Кузенкову.

Движение «За реальные дела» было создано в октябре 2017 года председателем президиума «Офицеры России» Антоном Цветковым. Он сразу заявил, что «Офицеры России» уже переросли «традиционные сферы деятельности — защита прав офицеров, ветеранов и членов их семей, профилактика правонарушений и патриотическое воспитание населения». Поэтому создается движение, которое через год станет партией и будет участвовать во всех выборах — муниципальных, региональных и в Госдуму. Задачи партии, в которую хотят вовлечь миллион россиян, он обозначил так: «Реальные дела, которые будем делать сами и спрашивать с тех, кто это делать обязан».

Виктор Кузенков возглавляет челябинское представительство «Офицеров России», а 16 февраля, в четверг, он будет презентовать журналистам региональное отделение движения «За реальные дела». Кузенков служил в ФСБ, ушел с должности замначальника управления на пост руководителя управления Госнаркоконтроля. Он считался человеком, близким к экс-мэру Вячеславу Тарасову и противником пришедшей на смену Тарасову «команде Юревича».

Из Госнаркоконтроля Кузенков ушел в отставку в июне 2010 года, в звании генерал-майора полиции. Перед несколькими избирательными компаниями появлялись слухи о том, что Кузенков выдвинет свою кандидатуру при поддержке «Офицеров России». На праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, он поддерживал выдвижение сотрудницы дочернего предприятия Минобороны РФ Ольги Куземской, но она сняла свою кандидатуру с праймериз. Осенью 2017 года Виктор Кузенков несколько раз видели на экологических митингах под флагами «Офицеров России», но своего движения он создавать не стал.

Альбина Золотухина
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