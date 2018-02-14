Пермский экс-депутат, сломавший челюсть DJ Smash, скрывается от однопартийцев

Пермский экс-депутат Александр Телепнев, который в клубе сломал челюсть DJ Smash (Андрей Ширман) скрывается не только от журналистов, но и от собственных соратников-«единороссов». Народному избраннику грозит заочная приостановка членства в партии власти и, в случае обвинительного приговора, исключение из нее.
Однопартийцы утверждают, что уже несколько дней Телепнев игнорирует телефонные звонки и не отвечает на SMS, сообщает telegram-канал Mash. В итоги в «ЕР» решили действовать, исходя из того, как развивается ситуация. Участие в уголовном деле в качестве фигуранта означает приостановку его членства в партии. Если затем суд признает Телепнева виновным — ему придется расстаться с партбилетом.
Как сообщало «URA.RU», скандал разразился 12 февраля. По словам самого музыканта, бывший депутат краевого Заксобрания (а также глава пермской ММА и мастер спорта по рукопашному бою) с другом Сергеем Ванкевичем набросились на него с кулаками из-за отказа от совместной фотосессии.
Видео инцидента, при котором популярный диджей получил открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, попало в СМИ. Полицейский главк Прикамья заявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Скандал продолжает разгораться по мере того, как в защиту Андрея Ширмана выступают звезды российского шоу-бизнеса — Тимати, Иван Ургант, Настасья Самбурская.