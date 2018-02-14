22:35 14 февраля 2018 3

Бузова гордится, что раскрыла потенциал Микса Фото: скрин видео Ольги Бузовой в Instagram

Новый клип певицы и телеведущей Ольги Бузовой на песню «Wi-Fi» раскритиковали ее подписчики в Instagram. Пользователи сочли его примитивным, скучным и пошлым. Участие в ролике «самого красивого преступника Америки» Джереми Микса не спасло звезду от шквала негативных комментариев.

«В День всех влюбленных, я дарю вам всем свой новый клип. Я влюблена в него! Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше. Я очень жду ваших отзывов и комментариев», — приводят слова певицы из соцсети «Дни.ру». Однако, как пишут argumenti.ru, далеко не все пользователи оценили красоту подарка. «Ожидала большего», «Стремно», «Отстой клип, эти танцы на кортах это что-то», «Что оригинального?», «Однообразные движения, смените хореографа», «Вульгарно», «Бессмысленный клип, как будто на скорую руку», «Пошлятина дешевая», — прокомментировали пост Бузовой ее подписчики.

Ведущая скандального шоу «Дом-2» рассказала ранее о съемках клипа. Бузова призналась, что работа с Джереми Миксом оставила невероятные впечатления, сообщало Nation News. Звезда считает, что ей удалось показать «красивого преступника» с неожиданной стороны — в качестве артиста. Но фанаты и тут не разделили ее мнение. «А для чего его в клип позвали? Он как будто умирает. Ни чувств, ни эмоций», — написали они.