Жириновский напомнил Собчак, что ее отец был автором статьи о президентских сроках

23:05 14 февраля 2018 20

Политик поставил телеведущую в неудобное положение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат на пост президента России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил баллотирующейся Ксении Собчак, что одним из авторов статьи Конституции РФ о числе допустимых переизбраний президента является ее отец. Ранее журналистка потребовала отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата из-за количества его президентских сроков.

«Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова „подряд“ в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак», — приводит слова политика из его Telegram-канала «Федеральное агентство новостей».

О том, что Ксения Собчак направила заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина, стало известно сегодня, 14 февраля. Пока что в базе зарегистрированных исков суда этого документа нет, сообщало «URA.RU».