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15 февраля 2018
14 февраля 2018
23:05  14 февраля 2018 20

Жириновский напомнил Собчак, что ее отец был автором статьи о президентских сроках

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, жириновский владимир, жест рукой
Политик поставил телеведущую в неудобное положениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат на пост президента России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил баллотирующейся Ксении Собчак, что одним из авторов статьи Конституции РФ о числе допустимых переизбраний президента является ее отец. Ранее журналистка потребовала отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата из-за количества его президентских сроков.

«Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова „подряд“ в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак», — приводит слова политика из его Telegram-канала «Федеральное агентство новостей».

О том, что Ксения Собчак направила заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина, стало известно сегодня, 14 февраля. Пока что в базе зарегистрированных исков суда этого документа нет, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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