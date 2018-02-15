10:47 15 февраля 2018 5

DJ Smash утверждает, что его избил пермский экс-депутат Фото: Андрей Ширман, «Инстаграм»

Партия «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнева в связи с возбуждением против него уголовного дела. Пермского экс-депутата подозревают в избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, в одном из ночных клубов города.

«В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии, все равны перед законом. Партийный билет „Единой России“ — это повышенная ответственность перед людьми и обществом», — говорится в официальном заявлении на сайте организации. В пермском региональном отделении партии ранее взяли под контроль ситуацию с Телепневым, которого DJ Smash обвинил в нападении.

Напомним, Андрей Ширман утверждает, что Александр Телепнев избил его за отказ сделать совместное фото. Позднее рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео с жестоко избитым музыкантом. На нем видно, что лицо Ширмана сильно распухло, а челюсть не двигается, отмечают «Дни.ру». PR-менеджер DJ Smash рассказал, что музыкант находится в одной из московских больниц. Она также добавила, что ведутся поиски свидетелей произошедшего, сообщает «Национальная служба новостей».