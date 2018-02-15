{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
10:47  15 февраля 2018 5

«В партии нет неприкасаемых». Пермского экс-депутата исключили из «Единой России» за избиение DJ Smash

DJ Smash утверждает, что его избил пермский экс-депутатФото: Андрей Ширман, «Инстаграм»

Партия «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнева в связи с возбуждением против него уголовного дела. Пермского экс-депутата подозревают в избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, в одном из ночных клубов города.

«В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии, все равны перед законом. Партийный билет „Единой России“ — это повышенная ответственность перед людьми и обществом», — говорится в официальном заявлении на сайте организации. В пермском региональном отделении партии ранее взяли под контроль ситуацию с Телепневым, которого DJ Smash обвинил в нападении.

Напомним, Андрей Ширман утверждает, что Александр Телепнев избил его за отказ сделать совместное фото. Позднее рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео с жестоко избитым музыкантом. На нем видно, что лицо Ширмана сильно распухло, а челюсть не двигается, отмечают «Дни.ру». PR-менеджер DJ Smash рассказал, что музыкант находится в одной из московских больниц. Она также добавила, что ведутся поиски свидетелей произошедшего, сообщает «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров