Избирком притормозил «антиурановый» референдум в Зауралье

Центральная избирательная комиссия по Курганской области отложила рассмотрение заявки о проведении на территории региона «антиуранового» референдума. Документы на проведение мероприятия в начале этой недели подали участники движения «Курган-Антиуран».
Руководитель ЦИК Валерий Самокрутов на заседании 15 февраля сообщил, что у комиссии есть некоторые вопросы к оформлению заявки. Ожидается, что окончательное решение будет принято 21 февраля. Если оно будет положительным, для дальнейшего рассмотрения документы направят в Курганскую областную думу.
Напомним, экоактивисты хотят предложить зауральцам высказаться «за» или «против» добычи урана на территории региона. В поддержку референдума они также организуют митинг.
К 2025 году АО «Далур» планирует ввести в эксплуатацию месторождение «Добровольное» в Звериноголовском районе. Противники открытия нового производства считают, что оно приведет к экологической катастрофе — загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод химикатами и радиоактивными частицами. Попытки активистов доказать это в суде не увенчались успехом. В октябре этого года участников движения раскритиковали в программе «Человек и закон», а в начале зимы глава региона Алексей Кокорин назвал антиуранщиков «не совсем здоровыми».