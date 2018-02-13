Антиуранщики проведут в Зауралье референдум

Участники движения «Курган-Антиуран» выступили с инициативой провести в Зауралье референдум, на котором жителям предложат выразить свое мнение по поводу добычи урана на территории региона. Как отмечают активисты, соответствующая заявка уже подана в Центральную избирательную комиссию по Курганской области.
Кроме того, на страничке движения в социальной сети «ВКонтакте» упоминается, что в ближайшее время противники уранового производства организуют митинг в поддержку референдума.
В ЦИК по Курганской области «URA.RU» подтвердили, что заявка поступила в избирком 12 февраля. По предварительной информации, ее рассмотрят на заседании комиссии в четверг, 15 февраля. Если документы пройдут экспертизу и будут оформлены в соответствии с законом, то для дальнейшего рассмотрения заявку направят в Курганскую областную Думу.
Напомним, к 2025 году АО «Далур» планирует ввести в эксплуатацию месторождение урана в Звериноголовском районе Зауралья. Противники разработки месторождения считают, что добыча урана именно в этом районе приведет к экологической катастрофе — загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод химикатами и радиоактивными частицами. Попытки доказать это в суде не увенчались успехом. Активисты настаивают на проведении независимой экологической экспертизы, собирают подписи зауральцев. В октябре этого года активистов движения раскритиковали в программе «Человек и закон» на «Первом канале», а в начале зимы глава региона Алексей Кокорин заявил, что антиуранщики «не совсем здоровы».