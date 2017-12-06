17:05 06 декабря 2017 0

Кокорин выступил на круглом столе по вопросам безопасности освоения месторождений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Алексей Кокорин назвал активистов, «которые пытаются будировать информацию об экологической опасности» при разработке месторождения урана Добровольное в Звериноголовском районе, «не совсем здоровыми людьми». Об этом глава Зауралья заявил 6 декабря, выступая на круглом столе по проблемам добычи урана, передает корреспондент «URA.RU».

«Мы разделяем озабоченность некоторых жителей района и в целом Курганской области по вопросам экологической безопасности, охраны здоровья и должны донести до них объективную и понятную информацию о намеченной деятельности», — отметил Кокорин. Он напомнил, что предприятие «Далур», которое получило право на разведку и добычу урана на Добровольном, много лет успешно работает в Далматовском и Шумихинском районах области и доказало полную экологическую безопасность метода добычи урана (подземное выщелачивание).

Круглый стол по урану прошел в КГУ. Не попавшие на мероприятие антиуранщики устроили одиночный пикет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обращаясь к руководству АО «Атомредметзолото» (входит в госкорпорацию Росатом), Кокорин просил ускорить работу на Добровольном. «График реализации проекта, который озвучен, на мой взгляд, немного замедлен. Я бы попросил руководство, по возможности, форсировать события, — сказал губернатор. — Для Звериноголовского района — это абсолютно новый виток развития, это новая жизнь, это занятость населения, которое сейчас не имеет возможности устроиться на высокооплачиваемую работу».

В обсуждении приняли участие ученые, экологи, специалисты уранодобывающего холдинга, а также департамента природных ресурсов Курганской области. Активистов движения «Курган-Антиуран» не допустили, сославшись на ограниченное количество мест и их позднюю заявку.

Депутат областной Думы Василий Кислицын поинтересовался, как в Звериноголовском районе будут вести экологический мониторинг, ведь «мини-Чернобыль» в регионе уже был — это река Теча. «Самая большая опасность, на мой взгляд, это затопляемая часть поймы реки Тобол, — поспешил ответить Кокорин. — Я думаю, что при разработке и реализации проекта все это будет учтено». Он также добавил, что, учитывая расположение Добровольного, «есть возможность создания совместного предприятия с Казахстаном». В этом случае, по мнению губернатора, экономика района в разы улучшится. Мониторинг будет проводиться с участием департамента природных ресурсов.

При разработке Добровольного «Далур» обещает направить в местные бюджеты до 2030 года более 4 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Доклад директора Санкт-Петербургского отделения института геоэкологии РАН Вячеслава Румынина вызвал в зале недоумение. Специалист рассказал о случаях захоронения отработанного в атомной энергетике урана, при которых опасность радиации была недооцененной. К примеру, ученые выявили, что радионуклиды могут мигрировать по рельефу подземных водоносных слоев. Доклад прозвучал пугающе, но самой добычи урана не коснулся, на что сразу обратил внимание Кокорин. «Вы в присутствии журналистов всех напугали открытыми объектами и захоронением урана. Но всех интересует вопрос добычи урана. Как вы оцениваете безопасность метода добычи на месторождении Добровольное?» т— уточнил губернатор. Оказалось, что целью доклада было на контрасте показать, что более безопасный способ добычи урана — подземное выщелачивание. «Важно показать, что с каждым более высоким уровнем работы с ураном радиоактивность возрастает», — отметил ученый. И обещал более подробный доклад зачитать студентам КГУ в четверг, 7 декабря. Кокорин добавил, что на «Далуре» видел, как рабочие ходили без респираторов, и «порошок» (желтый кек) брали в руки.

Ученые геологи не разделяют опасений антиуранщиков по поводу разработки месторождения Добровольное Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Развеять «мифы» антиуранщиков вызвался главный геолог Уральского филиала «Зеленогорскгеология» ФГУГП «Урангео» Анатолий Ладейщиков. Он начал с того, что уже 36 лет живет рядом с Далматовским месторождением урана и не имеет проблем со здоровьем. По его словам опасения, что уран выйдет на поверхность и распространится по водоносным горизонтам, ничем не обоснованы. Он изолирован пластами. Все три месторождения урана в Зауралье схожи. Отличается только глубина залегания. В Зверинке, правда, воды имеют способность к самоизливу, признал эксперт, но эта проблема решается технологиями подавления излива.

Несколько вопросов докладчикам задал заслуженный эколог России Юрий Мамонтов. В частности, он поинтересовался, почему «Далур» получил лицензию, при том что зона затопления реки Тобол не утверждена, и возможна ли взаимосвязь с поверхностными водами? Специалисты «АРМЗ» ответили, что проведение таких исследований запланировано, а при определении границ затопления участок для разработки, возможно, будет скорректирован.

Депутат облдумы Василий Кислицын признался, что из-за ажиотажа вокруг Добровольного ему снится брат-близнец, похороненный в Звериноголовском районе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Напомним, «Далур» планирует ввести в эксплуатацию месторождение урана в Звериноголовском районе к 2025 году. Противники разработки Добровольного считают, что добыча урана в условиях месторождения приведет к экологической катастрофе — загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод химикатами и радиоактивными частицами. Попытки доказать это в суде не увенчались успехом. Активисты настаивают на проведении независимой экологической экспертизы, собирают подписи зауральцев. В октябре этого года активистов движения раскритиковали в программе «Человек и закон» на «Первом канале».