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Главные новости Челябинской области
19:49  15 февраля 2018 0

В Миассе силовики устроили обыски из-за несуществующего газопровода за 10 млн

Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., администрация миасского городского округа
К мэрии Миасса опять появились вопросыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники управления по экономической безопасности и коррупции ГУ МВД по Челябинской области провели обыски и выемку документов в ООО «Строительная компания» в Миассе. Об этом «URA.RU» стало известно от собственных источников. Поводом для оперативно-следственных действий стали возможные нарушения при строительстве газопровода в поселке Сыростан.

Газопровод был сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года и был принят муниципальным казенным учреждением «Комитет по строительству». Но оказалось, что газопровод существует только на бумаге, все оформили в течение десяти дней. Из муниципального бюджета было перечислено десять миллионов рублей. Поводом для проведения проверки стали жалобы жителей, узнавших о том, что деньги поступили, но газ так и не подведен.

По информации «URA.RU», на документах стоят подписи начальника МКУ «Строительная компания» Рафита Абдрахманова и мэра Миасса Геннадия Васькова. В самом МКУ оперативно-следственные действия не проводились, но из полиции к ним поступили несколько запросов. В администрации Миасса «URA.RU» сообщили, что Абдрахманов находится в отпуске.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом полномочий) пока в отношении неустановленных лиц мэрии Миасса. Поводом для возбуждения стала оплата двумя МУП срезки асфальта, следствие установило, что оплата проведена незаконно. Также продолжается расследование по уголовным делам, связанных с распределением земельных участков.

Альбина Золотухина
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