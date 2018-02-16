Патриарх Кирилл определил девушкам их главное предназначение

01:29 16 февраля 2018 5

Как считает патриарх, идеалом молодежи должно быть создание семьи Фото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поведал о главном предназначении девушек. По его мнению, это создание семьи, рождение детей и их последующее воцерковление. С таким заявлением патриарх выступил во время проповеди по случаю праздника Сретения в храме Христа Спасителя в Москве.

Главным идеалом молодежи, по словам патриарха, должно являться создание семьи. «Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего», — цитирует ТАСС архипастыря Русской православной церкви.

Помимо этого патриарх добавил, что уровень образования, технологии и уровень комфорта спокойной дают возможность объединять заботу о семье и профессиональную деятельность. Отметим, что именно в праздник Сретения церковь отмечает и день православной молодежи

Напомним, патриарх Кирилл стал беспокоиться популярностью криптовалют. Он заявил, что население необходимо обезопасить от рисков, связанных с операциями с цифровыми валютами.