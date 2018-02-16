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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:29  16 февраля 2018 5

Патриарх Кирилл определил девушкам их главное предназначение

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Как считает патриарх, идеалом молодежи должно быть создание семьиФото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поведал о главном предназначении девушек. По его мнению, это создание семьи, рождение детей и их последующее воцерковление. С таким заявлением патриарх выступил во время проповеди по случаю праздника Сретения в храме Христа Спасителя в Москве.

Главным идеалом молодежи, по словам патриарха, должно являться создание семьи. «Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего», — цитирует ТАСС архипастыря Русской православной церкви.

Помимо этого патриарх добавил, что уровень образования, технологии и уровень комфорта спокойной дают возможность объединять заботу о семье и профессиональную деятельность. Отметим, что именно в праздник Сретения церковь отмечает и день православной молодежи

Напомним, патриарх Кирилл стал беспокоиться популярностью криптовалют. Он заявил, что население необходимо обезопасить от рисков, связанных с операциями с цифровыми валютами.

Александр Черноскутов
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