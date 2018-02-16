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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
12:16  16 февраля 2018 4

Южноуральцы подают в суд на минэкологии Челябинской области

Свалка. Челябинск., мусор, трактор, свалка
Челябинская свалка выработала весь ресурсФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села Полетаево Сосновского района требуют отменить схему размещения твердых бытовых отходов (ТБО) в Челябинской области. Согласно этой схеме регион делится на пять кластеров: в Челябинском кластере планируется ликвидировать городскую свалку, а новые полигоны должны разместить в Полетаево и в Копейске.

Полетаевцы будущим соседством недовольны и подают в суд на минэкологии, принявшее территориальную схему. Они считают, что сточные воды полигона вместе с ядовитыми веществами могут попасть в ближайшие поверхностные и подземные водоемы. В селе уже создана инициативная группа, подавшая иск в областной суд.

Вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий минэкологии сообщил корреспонденту «URA.RU», что уже в курсе иска. «Мы ни в коем случае не собираемся нарушать чьи-то права и интересы. Полигон в Полетаево уже существует. Как идея рассматривается вариант временного размещения там мусора на 10 месяцев при закрытии челябинской свалки. Емкость полигона в Полетаево это позволяет, — пояснил Сушков. — Но есть опасность — рядом река Миасс. А свалка на возвышенности. Жители справедливо волнуются: не получится ли, что во время паводка вода попадет в реку? Ответ на этот вопрос дадут эксперты в своем заключении. Естественно, жители Полетаево будут недовольны, если будет решено возить мусор на их полигон. Но опасения, что их свалка станет постоянной для Челябинска, абсолютно беспочвенные».

Если полигоны в Полетаево и Копейске не заработают, то мусор из Челябинска вывозить будет некуда. Действующая здесь свалка — самая большая в России из числа полигонов, расположенных на территории городов-миллионников. Ее должны были закрыть с 1 января 2018 года, но процесс отложили до лета. Рекультивация включена в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Альбина Золотухина
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