Миллиардер Галицкий продал долю в «Магните» и уходит в футбол

Сергей Галицкий после продажи акций сети розничных магазинов «Магнит» планирует сосредоточиться на делах футбольного клуба «Краснодар», а также на развитии детско-юношеского спорта. Об этом он рассказал на инвестиционном форуме в Сочи.
«Я останусь в футбольном клубе „Краснодар“. Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе», — рассказал Галицкий. Бизнесмен, по его словам, при этом не намерен возвращаться в исполком Российского футбольного союза, членом которого он являлся с апреля 2014 года по март 2016 года. «В исполком РФС вернусь вряд ли», — добавил он.
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк купил у Галицкого часть акций «Магнита»: «Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% акций ретейлера „Магнит“. Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании „Магнит“, у Сергея Галицкого остается пакет в районе 3%. Сумма сделки составляет порядка 138 млрд рублей», — цитирует RNS слова Костина.
По словам футбольного эксперта Евгения Ловчева, Сергей Галицкий задумывал «Краснодар» как клуб, составленный только из местных игроков, напоминает «Национальная служба новостей». Для этого бизнесмен открывал арены и выделял автобусы для спортсменов. «Нужно было дать время вырасти местным талантам. В последнее время стали появляться хорошие воспитанники», — отметил Ловчев. Ранее положительно оценил работу Галицкого в Краснодаре президент России Владимир Путин, отметив создание бизнесменом стадиона и футбольной школы.