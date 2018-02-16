16:34 16 февраля 2018 7

Геннадий Зюганов допустил ошибку, сделав ставку на Павла Грудинина, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов совершил серьезную ошибку, сделав ставку во время избирательной кампании на Павла Грудинина. Кандидат в президенты за короткое время стал фигурантом ряда громких скандалов, в итоге был нанесен мощный удар по репутации самого Зюганова. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, именно поведение Грудинина вынудило руководителя Компартии фактически оправдываться вместо проведения праздничной юбилейной пресс-конференции. Политологи уверены — партия несет серьезные издержки, а раскол внутри нее — усиливается.

Накануне, 15 февраля, в ходе общения с журналистами Зюганов заявил, что Павел Грудинин «не станет руководителем партии по той простой причине, что он — беспартийный». При этом он отметил, что в бедах Грудинина виноваты СМИ, которые «угробили всю выборную кампанию в одной разборке». «Некоторым счета не понравились, они давно закрыты, все счета», — сказал Зюганов.

Как пояснил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, коммунисты широко смотрят на проблему: «Впереди — выборы в Москве и Московской области, впереди — большая работа. Поэтому в КПРФ не хотят, чтобы результат Грудинина на выборах 18 марта сильно отличался от результатов, которые получал Геннадий Зюганов. В идеале — он не должен быть очень низким, но в то же время не должен сильно превышать прежние показатели Геннадия Андреевича. Тем более, Грудинин — не коммунист, а беспартийный».

Павел Грудинин стал серьезной проблемой для Компартии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, сегодня уже очевидно, что кампания Грудинина «пошла не в том направлении». «По этой причине Зюганов вынужден маневрировать и публично объяснять, что Грудинин для КПРФ — всего лишь попутчик, не более того», — пояснил Смирнов.

Он также признал, что «Рашкин [Валерий, депутат Госдумы от КПРФ] куда более электорален, чем Грудинин». «Но у него есть хроническая проблема: он считается главным конкурентом Зюганова», — сказал Смирнов.

По оценкам политолога, в любом случае выдвижение Грудинина обернулось для Компартии серьезными потерями:

«В стратегическом смысле Зюганов и партия действительно многое потеряли — фактически в этих президентских выборах КПРФ не участвует».

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, Зюганов совершил серьезную ошибку, сделав ставку на Грудинина. «Думаю, что Геннадий Андреевич прекрасно понимал, что Грудинин явно не тянет, однако он не хотел, чтобы место лидера занял Валерий Рашкин. Кандидатура Грудинина в этом смысле оказалась для него оптимальной», — пояснил он «URA.RU».

По словам политолога, Павел Грудинин своим появлением «подвинул старую гвардию, в частности, Юрия Афонина [зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы]». «Вероятно, они [соратники Зюганова] рассчитывали, что пересменка лидеров пройдет при их непосредственном участии, однако получилось совсем иначе. Кроме того, Грудининым недовольны и представители первичных организаций из регионов, которых на съезде заставили проголосовать за Грудинина, хотя у них были другие планы», — отметил Данилин.

Он полагает, что многочисленные скандалы с участием Грудинина, в том числе с иностранными банковскими счетами, а также то, что ЦИК удалось фактически поймать кандидата в президента на лжи, вынудили Зюганова созвать пресс-конференцию: «Лидеру КПРФ пришлось оправдываться из-за лжи Грудинина. По этой причине он и сам сильно пострадал репутационно», — резюмировал эксперт.