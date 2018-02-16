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Главные новости Курганской области
17:06  16 февраля 2018 1

Курганскую школу обвинили в предвыборных махинациях. Директор все отрицает

Итоговая пресс-конференция Александра Якоба и тренировочная площадка к ЧМ-2018. Екатеринбург, предвыборная агитация, выборы президента, выборы2018
Один из избирателей испугался, что в учебном заведении могут подтасовать бюллетениФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На ресурсе «Карта нарушений на выборах», который является проектом движения в защиту прав избирателей «Голос», опубликована жалоба в адрес школы №26 в Кургане. Анонимный избиратель сообщает, что директор учебного заведения в приказном порядке заставила учителей выйти на работу 18 марта.

По словам автора публикации, явится в школу сотрудникам нужно для презентации детских кружков. В своем объявлении директор якобы сослалась на приказ Минобра. «В данной школе находится избирательный участок. Как можно проводить выборы президента РФ в работающем здании, где свободно можно подменить результаты голосования?» — недоумевает избиратель.

В беседе с корреспондентом нашего агентства директор школы №26 Татьяна Курапова заявила, что знает о сообщении, однако изложенная в нем информация не соответствует действительности. «В день выборов в школе будут открыт избирательный участок, занятия проходить не будут», — пояснила она. Собеседница также назвала жалобу «безграмотной» и уточнила, что не знает, кто и зачем мог ее опубликовать.

Ранее «URA.RU» сообщало, что избирательный штаб Владимира Путина в Кургане аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные на двух режимных заводах в регионе.

Вера Чернышева
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