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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:09  16 февраля 2018 10

Верховный суд разрешил Путину избираться в президенты, несмотря на жалобу Собчак

II съезд партии
Собчак заявила, что намерена отстаивать КонституциюФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Верховный суд отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на участие в выборах нынешнего главы России Владимира Путина. Об этом сообщается в онлайн-трансляции из ВС.

Собчак заявила, что решение ЦИК о регистрации Путина было неконституционным, так как никто не может быть президентом РФ более двух сроков подряд (81-я статья Конституции), а Владимир Владимирович баллотируется уже в четвертый раз. «Если бы на месте Владимира Путина сегодня находился любой другой политик, будь то Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Ксения, или, простите, даже Анатолий Собчак, то, вне зависимости от моих личных симпатий или антипатий, я все равно обратилась бы в суд», — пояснила кандидат.

Логика высшей судебной инстанции России заключается в том, что Владимир Путин занимал пост президента два срока подряд с 2000 по 2008 годы, но потом отдал власть Дмитрию Медведеву, и выборы 2012 года обнулили конституционный счетчик. Таким образом, ЦИК имеет право вновь зарегистрировать кандидата для участия в выборах 2018 года.

Семен Гринберг
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