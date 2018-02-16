19:02 16 февраля 2018 0

В правительстве ХМАО отреагировали на скандал с серией пикетов в защиту аборигенов-ипотечников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве Югры не нашли фактов, подтверждающих, что в городах региона прошла серия пикетов, организованная представителями коренных малочисленных народов Севера. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В департаменте отметили, что проблем с выделением субсидий КМНС на оплату ипотечных кредитов и покупку жилья нет. «За срок действия целевых программ 3347 семей из числа КМНС воспользовались предлагаемыми мерами господдержки, это почти 32% коренного населения региона. При этом большая часть, 2490 семей, получили субсидию именно на приобретение или строительство жилья, в разные периоды ее размер достигал от 50 до 100% расчетной стоимости жилого помещения. На данные цели из бюджета автономного округа было направлено более 4,6 млрд рублей. Информация о том, что в городах Югры проходят пикеты, организаторы которых выступают за выделение определенных льгот представителям коренных малочисленных народов Севера, не нашла подтверждения ни в одном из муниципалитетов», — говорится в официальном сообщении правительства.

Источник в «Белом доме» ХМАО предполагает, что данные о пикетах, активно распространяемые в соцсетях, могут быть провокацией. «Выглядит все очень странно. В разных городах, в общественных местах появляются парни с плакатами, на которых написано про жилье и субсидии именно для КМНС, делают фото и уезжают, то есть на протяжении долгого времени на морозе никто за свои права не борется», — отметил инсайдер.

Как ранее сообщало «URA.RU», в городах Югры прошла серия акций протеста, организаторы которых требуют перечислить субсидии на покупку жилья представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Фотографии с одиночных пикетов появились в региональных пабликах в соцсетях. Любопытно, что каких-то публичных заявлений от организаторов акций протеста (они также остались неизвестными) пока что не было.