{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
19:02  16 февраля 2018 0

Провокация? В правительстве ХМАО проверили серию акций протестов КМНС и очень удивились

Адресники. Ханты-Мансийск, правительство ХМАО, югра
В правительстве ХМАО отреагировали на скандал с серией пикетов в защиту аборигенов-ипотечниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве Югры не нашли фактов, подтверждающих, что в городах региона прошла серия пикетов, организованная представителями коренных малочисленных народов Севера. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В департаменте отметили, что проблем с выделением субсидий КМНС на оплату ипотечных кредитов и покупку жилья нет. «За срок действия целевых программ 3347 семей из числа КМНС воспользовались предлагаемыми мерами господдержки, это почти 32% коренного населения региона. При этом большая часть, 2490 семей, получили субсидию именно на приобретение или строительство жилья, в разные периоды ее размер достигал от 50 до 100% расчетной стоимости жилого помещения. На данные цели из бюджета автономного округа было направлено более 4,6 млрд рублей. Информация о том, что в городах Югры проходят пикеты, организаторы которых выступают за выделение определенных льгот представителям коренных малочисленных народов Севера, не нашла подтверждения ни в одном из муниципалитетов», — говорится в официальном сообщении правительства.

Новость по теме
Аборигены ХМАО устроили акции протеста по всей Югре. Они требуют денег от правительства. ФОТО

Источник в «Белом доме» ХМАО предполагает, что данные о пикетах, активно распространяемые в соцсетях, могут быть провокацией. «Выглядит все очень странно. В разных городах, в общественных местах появляются парни с плакатами, на которых написано про жилье и субсидии именно для КМНС, делают фото и уезжают, то есть на протяжении долгого времени на морозе никто за свои права не борется», — отметил инсайдер.

Как ранее сообщало «URA.RU», в городах Югры прошла серия акций протеста, организаторы которых требуют перечислить субсидии на покупку жилья представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Фотографии с одиночных пикетов появились в региональных пабликах в соцсетях. Любопытно, что каких-то публичных заявлений от организаторов акций протеста (они также остались неизвестными) пока что не было.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров