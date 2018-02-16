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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:58  16 февраля 2018 2

Суд отказался рассматривать дело Навального по митингам

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Из материалов пропали вещдокиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Суд вернул полиции дело блогера Алексея Навального об административном правонарушении. Из материалов исчезли вещественные доказательства, которые фигурировали в протоколе.

«В протоколе в качестве вещественных доказательств заявлены сотовый телефон и сим-карта. По факту в деле этих вещдоков не оказалось, где они — неизвестно, в связи с этим материал был возвращен», — передает «Интерфакс» слова адвоката блогера Ольга Михайлова.

Навального задержали 28 января в Москве за организацию несанкционированного митинга. Вечером того же дня у него изъяли мобильный телефон и освободили из отдела полиции без составления протокола с обязательством явиться в суд.

Семен Гринберг
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