Суд отказался рассматривать дело Навального по митингам

Из материалов пропали вещдоки
Суд вернул полиции дело блогера Алексея Навального об административном правонарушении. Из материалов исчезли вещественные доказательства, которые фигурировали в протоколе.
«В протоколе в качестве вещественных доказательств заявлены сотовый телефон и сим-карта. По факту в деле этих вещдоков не оказалось, где они — неизвестно, в связи с этим материал был возвращен», — передает «Интерфакс» слова адвоката блогера Ольга Михайлова.
Навального задержали 28 января в Москве за организацию несанкционированного митинга. Вечером того же дня у него изъяли мобильный телефон и освободили из отдела полиции без составления протокола с обязательством явиться в суд.