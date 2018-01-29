{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 января 2018
28 января 2018
02:11  29 января 2018 0

Полиция освободила Навального без составления протокола. Новые данные о задержаниях

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
У Алексея Навального изъяли телефонФото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция отпустила блогера Алексея Навального, который был задержан 28 января во время акции протеста в Москве. Он был отпущен без составления протокола под обязательство о явке. Об этом журналистам рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

Протокол об административном нарушении, по ее словам, могут составить позднее, однако когда Навальному нужно явиться в полицию в обязательстве не указано, пишет РБК. Сам блогер написал в своем Twitter, что у него забрали телефон, поэтому отвечать на звонки и сообщения он не сможет.

Статья по теме
Митинги 28 января уничтожили имидж и Навального, и Ройзмана

В воскресенье, 28 января, сторонники блогера провели протестные акции в крупных городах России. В большинстве городов мероприятия были согласованы с местными властями. В общей сложности в акциях приняли участие не больше пяти тысяч человек.

Что касается задержания активистов, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в полиции оказались 340 человек.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров