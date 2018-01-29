02:11 29 января 2018 0

У Алексея Навального изъяли телефон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция отпустила блогера Алексея Навального, который был задержан 28 января во время акции протеста в Москве. Он был отпущен без составления протокола под обязательство о явке. Об этом журналистам рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

Протокол об административном нарушении, по ее словам, могут составить позднее, однако когда Навальному нужно явиться в полицию в обязательстве не указано, пишет РБК. Сам блогер написал в своем Twitter, что у него забрали телефон, поэтому отвечать на звонки и сообщения он не сможет.

В воскресенье, 28 января, сторонники блогера провели протестные акции в крупных городах России. В большинстве городов мероприятия были согласованы с местными властями. В общей сложности в акциях приняли участие не больше пяти тысяч человек.

Что касается задержания активистов, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в полиции оказались 340 человек.