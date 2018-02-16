Жителей мегаполисов предложили лишить льгот по ипотеке

Жителей мегаполисов нужно лишить льгот по ипотеке и отдать эти средства в малонаселенные областях страны. С таким заявлением выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на инвестиционном форуме в Сочи.
По словам Артамонова, «положа руку на сердце», следует признать, что в мегаполисах такие льготы не нужны. Он добавил также, что в регионах можно построить в два раза больше жилья для военных, чем в Москве.
«В мегаполисах тоже пусть получают [льготы], но по рыночной процентной ставке, а в Иваново, Костроме или другом отдаленном регионе до 1,5—2% опустить, и народ туда поедет. И не будет исхода населения, и не будет дефицита трудовых ресурсов», — приводит РБК слова губернатора.
По прогнозам АИЖК, объем ипотечных кредитов в РФ достигнет двух с половиной трлн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Эксперты RT утверждают, что ставка при этом снизится до 8,5% в 2018 году. Между тем семья из Екатеринбурга стала первой в России, кто получил ипотеку под 6% годовых.