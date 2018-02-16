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16 февраля 2018
20:21  16 февраля 2018 0

Курганский пауэрлифтер побил рекорд России, одолев вес почти в тонну. ФОТО

Пауэрлифтер взял серебро на чемпионате среди юниоровФото: Роман Симахин, «ВКонтакте»

На 30-м чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу Роман Симахин, который защищал честь Шадринска и всей Курганской области, стал призером среди юниоров. Он завоевал серебряную медаль и установил сразу несколько рекордов.

На соревнования, которые проходили в Тюмени с 9 по 15 февраля, съехались российские атлеты, сильнейшие в силовом троеборье. Турнир включает в себя три упражнения: присяд со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. Симахин, воспитанник чемпиона УрФО по пауэрлифтингу 2012 года Сергея Степаненко и клуба «Дружба», успешно выполнил два из них, сообщает Shadr.info.

Как отмечает сам спортсмен, в упражнении присяд ему удалось «технично и уверенно» присесть с весом в 330 кг, побив тем самым свой же собственный рекорд, установленный ранее на первенстве мира. Также с рекордом курганец завершил и упражнение «жим»: Симахину покорилась штанга весом в 300 кг. Теперь это новый личный рекорд шадринского пауэрлифтера и новый рекорд России в данном упражнении не только среди юниоров, но и среди мужчин в весовой категории до 105 кг. Из-за давней травмы спины третье, заключительное, упражнение «становая тяга» не стало для атлета настолько успешным — в нем он показал результат в 260 кг.

Итоговая сумма всех упражнений позволила Симахину подняться на вторую ступень пьедестала почета первенства России в троеборье с суммой в 890 кг. Этот показатель также стал новым рекордом региона.

Как ранее сообщало «URA.RU», известные спортсмены Зауралья в скором времени примерят на себя роли учителей физкультуры в учебных заведениях региона. В качестве преподавателей себя попробуют и мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Ксения Томашова
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