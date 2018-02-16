Губернатор Якушев «потролил» обиженного вниманием инвесторов коллегу-соседа Буркова

Глава Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал недавнее высказывание своего омского коллеги Александра Буркова о «переманивании инвесторов». Он отметил, что регионы часто сталкиваются с дискредитацией, и выразил готовность поделиться опытом. Слова Якушева приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.
«Создание благоприятного инвестиционного климата — это результат системной кропотливой работы, которая последовательно ведется в регионе на протяжении многих лет», — подчеркнул Якушев. Ключевыми ресурсами он назвал не финансовые, а организационные, добавив, что конкуренция в сфере инвестиций нужна в качестве стимула для улучшения условий для бизнеса.
Помимо прочего, губернатор выразил готовность поделиться собственным опытом. «Региональное управление — неблагодарный труд. Не все с этой ответственностью справляются, если кто-то не готов к такой работе, стоит в этом признаться, прежде всего, себе и найти применение в другой сфере. Если есть потребность и желание перенять опыт Тюменского региона, то мы не закрыты и готовы провести мастер-класс для наших партнеров», — заключил Якушев.
Ранее Александр Бурков (кстати, выходец из Свердловской области) пожаловался на гонку регионов за деньгами инвесторов и назвал ее неправильной. В пример он привел Тюменскую область, которая предлагает инвесторам «такие условия, которые Омская область не может предложить в принципе», напоминает «URA.RU».