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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
21:57  16 февраля 2018 6

Губернатор Якушев «потролил» обиженного вниманием инвесторов коллегу-соседа Буркова

Всероссийский конкурс управленцев
Якушев отметил необходимость конкуренции в качестве стимула для развитияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал недавнее высказывание своего омского коллеги Александра Буркова о «переманивании инвесторов». Он отметил, что регионы часто сталкиваются с дискредитацией, и выразил готовность поделиться опытом. Слова Якушева приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Создание благоприятного инвестиционного климата — это результат системной кропотливой работы, которая последовательно ведется в регионе на протяжении многих лет», — подчеркнул Якушев. Ключевыми ресурсами он назвал не финансовые, а организационные, добавив, что конкуренция в сфере инвестиций нужна в качестве стимула для улучшения условий для бизнеса.

Помимо прочего, губернатор выразил готовность поделиться собственным опытом. «Региональное управление — неблагодарный труд. Не все с этой ответственностью справляются, если кто-то не готов к такой работе, стоит в этом признаться, прежде всего, себе и найти применение в другой сфере. Если есть потребность и желание перенять опыт Тюменского региона, то мы не закрыты и готовы провести мастер-класс для наших партнеров», — заключил Якушев.

Ранее Александр Бурков (кстати, выходец из Свердловской области) пожаловался на гонку регионов за деньгами инвесторов и назвал ее неправильной. В пример он привел Тюменскую область, которая предлагает инвесторам «такие условия, которые Омская область не может предложить в принципе», напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
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