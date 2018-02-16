20:43 16 февраля 2018 0

Бурков раскритиковал гонку за деньгами инвесторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Омской области Александр Бурков (в недавнем прошлом основной оппозиционер Свердловской области) назвал неправильной гонку за инвесторов, которую устраивают российские регионы. В рамках Сочинского инвестиционного форума он заявил: «В том, что регионы гоняются за инвесторами и резко снижают налоги и дают налоговые преференции, есть и отрицательные стороны. Более сильные регионы, у которых бюджет самодостаточный, скажем, Тюменская область, могут перетягивать нефтепереработчиков и предлагать им такие условия, которые Омская область не может предложить в принципе». Слова губернатора опубликовал портал superomsk.ru

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова сообщила «URA.RU», что глава региона Владимир Якушев пока не готов прокомментировать слова своего коллеги. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло отметила, что благоприятный климат в регионе создается не только за счет привлечения крупных инвестпроектов. Льготные условия для средних предпринимателей также позволяют бизнес сообществу активно развиваться, принося свою долю в бюджет региона.

«В регионе достаточно льгот для среднего и малого бизнеса. Например, процентная ставка по УСН — 5%, а в России она варьируется от 5 до 15%. Такая ставка всего в пяти регионах России. Предпринимателям выгодно работать по упрощенной системе налогообложения по минимальной ставке. В этом случае компаний открывается больше. Они же потом платят налоги в бюджет региона. И вкладывая деньги в развитие предпринимательства, регион получает потом их обратно в виде налогов», — отметила Невидайло.