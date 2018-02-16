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17 февраля 2018
16 февраля 2018
23:07  16 февраля 2018 1

Игорь Алтушкин создает новую организацию. Подарит ее сыну на День защитника Отечества

Будущий турнир покажет Екатеринбургу настоящий MMAФото: RCC MMA, Instagram

Русская медная компания Игоря Алтушкина готовится представить Екатеринбургу новый проект. Как стало известно URA.RU, предстоящий турнир по ММА Russian Cagefighting Championship, который пройдет 25 февраля в КРК «Уралец», — это первый шаг на пути создания новой организации по продвижению смешанных единоборств.

В ноябре 2016 года Русская медная компания объединила усилия с компанией Titov Boxing Promotions и создала проект — RCC Boxing Promotions. Новая промоутерская компания успешно проводила в Екатеринбурге как боксерские шоу, так и фестивали единоборств, когда в рамках одного турнира проводились и боксерские поединки, и бои по правилам ММА. Однако в 2017 году Федерация бокса России запретила совмещать бокс и смешанные единоборства. После этого RCC Boxing Promotions провела несколько раздельных турниров.

Параллельно в Екатеринбурге развивалась компания сына Игоря Алтушкина Александра, создавшего промоушен «Fair Fight», главной задачей которого стал поиск молодых и перспективных спортсменов для выступлений по правилам ММА и К-1 (кикбоксинг). Кроме того, уже существовала промоутерская группа «Рать», под руководством Александра Скаредина эта компания также занималась ММА.

В декабре 2017 года «Fair Fight» и «Рать» объединили свои усилия для того, чтобы провести турнир по смешанным единоборствам «Двойной удар». Соревнования прошли с успехом 14 декабря в «Ельцин Центре», накануне главного боксерского шоу 2017 года от RCC Boxing Promotions с участием Александра Поветкина.

После того, как стали известны название турнира в КРК «Уралец» (Russian Cagefighting Championship — то есть RCC) и его организаторы (Александр Алтушкин, Александр Скаредин — то есть команда, организовавшая «Двойной удар»), стала просматриваться перспектива создания нового проекта. Что отчасти подтвердил Александр Скаредин, также являющийся исполнительным директором Федерации ММА Свердловской области.

«Русская медная компания продолжает работу в сфере спорта, социального поля, и решила, что можно уделить больше внимания ММА, потому что это интересный и динамично развивающийся вид спорта. Пока Russian Cagefighting Championship — это название турнира, который пройдет 25 февраля. Но в планах — создание полноценной организации. Это будет подразделение, учрежденное РМК, для продвижения ММА. Оно сейчас находится в процессе создания», — рассказал URA.RU Александр Скаредин.

Эту информацию подтверждают источники агентства в Русской медной компании. Там говорят, что предстоящий турнир 25 февраля организует RCC-ММА, она будет существовать параллельно с RCC Boxing Promotions. В перспективе RCC-ММА возглавит Александр Алтушкин, RCC Boxing Promotions продолжит руководить действующий исполнительный директор Алексей Титов. Стоит также отметить, что в Instagram уже существует отдельный аккаунт RCC-ММА.

Татьяна Ларина
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