МИД ответило на обвинение россиян во вмешательстве в американские выборы

00:53 17 февраля 2018 0

Сергей Лавров отрицает причастность России к вмешательству в политические процессы США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвинения Минюстра США 13-ти граждан России во вмешательство в президентские выборы 2016 года абсурдны и являются отражением современной американской политической реальностью. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава министерства Сергей Лавров также опроверг причастность Москвы к политическим процессам, напомнив, что и у США до сих пор не ни одного доказательства.

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала Захарова.

Лавров, комментируя обвинение, заявил, что Москва не могла и не стала вмешиваться в американские выборы 2016 года. При этом он напомнил недавнее заявление помощника министра США по внутренней безопасности, который подчеркнул, что на сегодня нет никаких доказательств вмешательства России в президентскую кампанию.

«США — это очень специфическая политическая система. Я там работал немало лет. Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование, ни единого факта не утекло в публичную сферу — такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то „огонек“, то дым был бы виден сразу», — цитирует РИА «Новости» заявление Сергея Лаврова в эфире телеканала Euronews.

Минюст США, как напоминает RT, предъявило обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России за якобы имевшее место быть вмешательство в выборы президента Америки 2016 года.