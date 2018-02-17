13:20 17 февраля 2018 20

Против крестьян представители использовали полицию Фото: страница Facebook Александра Зорина

Организованный в Москве КПРФ съезд обманутых дольщиков, на котором должен был выступить Павел Грудинин, начался со скандала. Пайщики совхоза имени Ленина, которые считают себя обманутыми кандидатом-миллиардером, встретили его несанкционированным пикетом и требованиями вернуть им земельные участки. Полиция задержала 20 протестующих.

«Беспредел! По просьбе кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина депутат Госдумы Родин договорился с полицией и десять обманутых пайщиков совхоза им. Ленина, которые пришли выразить своё мнение были упакованы в автозак и задержаны», — написал в Facebook представляющий их интересы адвокат Александр Зорин.

По информации полиции, итоговое число задержанных еще больше. «У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек. Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Многие работники бывшего совхоза имени Ленина считают, что при реорганизации его в акционерное общество их не включили в списки пайщиков — и они лишились тех нескольких гектаров земли, на которые могли рассчитывать. Было возбуждено уголовное дело о подлоге и подделке подписей, оно и сейчас в суде. И вот сегодня пайщики, которые считают себя обманутыми Грудининым, пришли к обманутым дольщикам, которых он обещает защитить», — пояснил корреспонденту «URA.RU» Александр Зорин.

1/6 Организованный коммниустами съезд сразу пошел не так Фото: страница Facebook Александра Зорина

По словам Зорина, полиция начала действовать после того, как возле пикетчиков появился депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин. «Это же пожилые люди, один из них инвалид по зрению. Бывшему бухгалтеру совхоза Алексею Васильеву 83 года. А Родин начал с ними ругаться, толкать, у меня попытался вырвать из рук судебное решение, — рассказал юрист корреспонденту „URA.RU“. — Мы уверены, что это Грудинин натравил на нас полицию, а Родин договорился. Депутат от КПРФ прямо указывал полиции что делать, куда идти и кого задерживать! Вместо того, чтоб выйти и обратиться к людям».

Сейчас, по словам адвоката, протестующих постепенно отпускают из отдела полиции. По уточненным данным, всего было задержано 20 человек.

Ранее стало известно, что обманутые пайщики совхоза имени Ленина через суд требуют от Грудинина вернуть им земельные участки. 8 февраля в Видновском городском суде состоялось первое заседание по иску бывшей узницы нацистского концлагеря 82-летней Нины Резник. По ее мнению, после двадцати двух лет работы в совхозе ей причитается земельный пай в 3 гектара, однако она его так и не получила. Суд решил объединить для рассмотрения все поданные к Грудинину иски.