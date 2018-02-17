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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:34  17 февраля 2018 6

Съезд дольщиков оказался сорван из-за агитации КПРФ. Людей заставили смотреть фильм о совхозе, а несогласных вывели из зала. ВИДЕО

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, руки, микрофон, ивачев александр, грудинин павел
Съезд, организованный для помощи дольщикам, превратился в агитациюФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Обманутые дольщики обвинили кандидата в президенты Павла Грудинина в политическом пиаре. Конфликт произошел на съезде дольщиков, который организовала КПРФ.

Многих присутствующих разочаровало то, что вместо обсуждения их проблем началась предвыборная агитация. «В программе говорили одно, а по факту происходит совсем другое. Агитационную программу устроили здесь», — сказала одна из присутствующих и добавила, что на встрече нет ни одного чиновника, которые были заявлены.

«Мы сюда приехали с конкретными предложениями, с конкретными обращениями, а сейчас здесь происходит конкретная агитация», — заявила другая женщина. В ответ модератор встречи предложил аудитории минутой молчания почтить память тех дольщиков, которые не дождались своих квартир. Также стало известно, что собравшимся полчаса показывали фильм про «Совхоза им. Ленина». «Чем мне поможет совхоз? Мне, обманутому дольщику?» — задалась вопросом одна из дольщиц.

В результате мероприятие оказалось фактически сорвано. Организаторы не стали терпеть возмущенных людей и вывели их из зала, назвав провокаторами. Агентство Nation News уточняет, что в зале присутствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и кандидат в президенты Павел Грудинин.

Как напоминают «Известия», скандал начался в 1995 году, когда «Совхоз им. Ленина» стал акционерным обществом. Около 500 сотрудников получили акции предприятия и рассчитывали на земельные участки, которыми впоследствии якобы завладел Грудинин.

Ранее сообщалось, что перед зданием, где должен был проходить съезд, несостоявшиеся пайщики устроили несанкционированный пикет. Были задержаны 15 человек. Адвокат Александр Зорин, который представлял интересы митингующих, заявил, что полиция была вызвана депутатом Госдумы от КПРФ Владимиром Родиным по просьбе Грудинина.

Семен Гринберг
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