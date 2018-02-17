Сестра Шипулина выиграла золото Олимпиады

17:13 17 февраля 2018 6

Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт Фото: wikimedia

Биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Спортсменка справилась с 12,5 километровой дистанцией за за 35 минут 23 секунды с одним промахом, сообщает RT. Следом финишировала звезда белорусского биатлона Дарья Домрачева, тройку лидеров замкнула норвежка Тириль Экхофф. Россиянка Татьянам Акимова стала последней из-за падения на старте.

Кузьмина — родилась в Тюмени. Она родная сестра уральского биатлониста Антона Шипулина. С 2008 года Кузьмина выступает за сборную Словакии.