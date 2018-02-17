В Сети обсуждают 22-летнюю девушку рэпера Тимати, которая снялась полностью обнаженной. Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова продемонстрировала формы в живописном месте.
«Хорошая фигура, но не оригинально… прием с тенью пальм использовали очень многие фотографы и модели уже», «Обожаю Вашу фигуру, она, как всегда, бесподобна!» «Девки, да вы с ума посходили? Настя с такой фигурой может себе позволить показывать любые фотки и в одежде, и без, и со спины, и с любого ракурса. Как не стыдно вообще писать гадости незнакомому человеку», — написали под фотографией.
Всего запись набрала более 125 тысяч лайков и около полутора тысяч комментариев. Помимо съемок в фотосессиях, девушка занимается бизнесом в индустрии красоты и даже выпустила книгу «Сегодня я проснулась другой», где рассказала, как добиться успеха.