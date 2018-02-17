Актриса сериала «Доктор Хаус» обвинила Мэнсона в домогательствах

23:19 17 февраля 2018 2

Артист приехал на съемки и приставал ко всем женщинам Фото: marilynmanson, Instagram

Актриса сериала «Доктор Хаус» Шарлин Йи обвинила рок-звезду Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах. По ее словам, он приставал к каждой женщине на съемках последнего сезона шоу.

Йи на своей странице в Twitter рассказала, что музыкант приехал на площадку, так как был большим поклонником сериала про врача-социопата. Мэнсон якобы спрашивал у каждой женщины готова ли она протестировать с ним различные сексуальные позы. Саму актрису (она играла доктора Чи Пак) он называл «мужчиной из Китая».

В 2017 году разгорелся нешуточный скандал из-за так называемого харассмента — домогательства, которое причиняет неудобство или вред, нарушает неприкосновенность частной жизни лица. Так, многие звезды Голливуда, включая Анджелину Джоли и Уму Турман, обвинили американского кино продюсера Харви Вайнштейна в недостойном поведении, напоминает «Экономика сегодня».