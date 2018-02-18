Россиянин выставил на продажу своего кота почти за 200 тысяч. ФОТО

09:48 18 февраля 2018 4

Объявление о продаже кота посмотрели более 12 тысяч человек Фото: VSE42.Ru

Житель Кемерово в интернете разместил объявление о продаже своего кота за 197 868 рублей. Как пояснил автор, в стоимость он включил весь ущерб, который питомец нанес дому. Например, он разбил телевизор за 39 тысяч рублей.

Продавец отметил, что у кота несколько имен, два из них: Семен Семеныч и Рыжая сухопутная пиранья. Животное после покупки не подлежит возврату и обмену, пишет сайт VSE42.Ru. Объявление посмотрели более 12 тысяч человек, найдется ли среди них покупатель — неизвестно.

Ранее житель Хабаровска через суд потребовал вернуть им деньги за купленную у пермяков кошку породы шотландская вислоухая, а также возместить убытки и моральный вред. Покупатель посчитал, что хвост у животного короче, чем должен быть, писало «URA.RU».