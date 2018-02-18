Пациентка изранила врача шариковой ручкой
Пациентка в башкирской поликлинике избила врача за то, что та приняла коллегу вне очереди. Инцидент произошел в рентген-кабинете.
Девушка пришла в поликлинику с бронхитом. Для подтверждения диагноза ей необходимо было сделать рентген. По словам очевидцев, она спокойно ждала своей очереди, но пришла в бешенство, когда в дверь проскользнула экономист медучреждения, сообщает телеграм-канал Mash.
Пациентка ворвалась в кабинет, начала избивать врача, схватила шариковую ручку и располосовала медику руку. После этого женщина убежала, но забыла на столе свой полис, по которому ее потом нашла полиция.