Пассажирский самолет разбился в Иране

В Иране пассажирский самолет потерпел крушение. Как сообщают СМИ, на борту лайнера находилось 60 человек.
Как сообщает RT, воздушное судно выполняло внутренний рейс Тегеран — Ясудж. В районе города Семиром самолет по неизвестной пока причине потерпел крушение. На данный момент информации о выживших нет. Однако, как пишет канал 360, несколько человек могли выжить. По свидетельству очевидцев, лайнер пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.
Напомним, 11 февраля под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Основной версией крушения называются неверные показания скорости самолёта от обледеневших приёмников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева, которые дезориентировали экипаж.