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18 февраля 2018
Главные новости 
15:38  18 февраля 2018 9

Тренер российской сборной расплакалась, когда тюменские лыжники завоевали серебро на Олимпиаде

Лыжня России-2013. Нижний Тагил , спорт, лыжи
Она рассчитывала, что россиянам удастся получить лишь бронзуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла сдержать слез, когда российские спортсмены завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде. Прославленная спортсменка рассчитывала только на бронзу.

«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще», — цитирует RT слова Вяльбе. Кроме того, она поблагодарила спортсменов и тренеров за «прекрасные минуты» на Играх в Пхенчхане.

Российским лыжникам пришлось соревноваться с очень сильными соперниками. На третьем этапе бежал Симен Крюгер, который представляет Норвегию. Ранее он уже выиграл золото в скиатлоне. Но незадолго до финиша Денису Спицову удалось сократить отставание до минимума, пишет Nation News. Таким образом, россияне завоевали десятую медаль на Олимпиаде-2018.

Отметим, в составе мужской лыжной сборной двое воспитанников тюменской школы — Денис Спицов и Александр Большунов. Оба спортсмена уже завоевали на Олимпиаде бронзу в личных соревнованиях.

Виктор Жуков
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