Тренер российской сборной расплакалась, когда тюменские лыжники завоевали серебро на Олимпиаде

15:38 18 февраля 2018 9

Она рассчитывала, что россиянам удастся получить лишь бронзу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла сдержать слез, когда российские спортсмены завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде. Прославленная спортсменка рассчитывала только на бронзу.

«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще», — цитирует RT слова Вяльбе. Кроме того, она поблагодарила спортсменов и тренеров за «прекрасные минуты» на Играх в Пхенчхане.

Российским лыжникам пришлось соревноваться с очень сильными соперниками. На третьем этапе бежал Симен Крюгер, который представляет Норвегию. Ранее он уже выиграл золото в скиатлоне. Но незадолго до финиша Денису Спицову удалось сократить отставание до минимума, пишет Nation News. Таким образом, россияне завоевали десятую медаль на Олимпиаде-2018.

Отметим, в составе мужской лыжной сборной двое воспитанников тюменской школы — Денис Спицов и Александр Большунов. Оба спортсмена уже завоевали на Олимпиаде бронзу в личных соревнованиях.