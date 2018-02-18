В допинг-пробе российского призера Олимпиады нашли мельдоний

В допинг-пробе бронзового призера Олимпиады в Южной Корее, российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония. К спортсмену едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства.
Сам Крушельницкий оказался «не в курсе» ситуации, пишет «Р-Спорт». Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что никто в команде не принимает мельдоний с октября 2015-го. Он также добавил, что верит спортсмену, врачу и тренеру, «это абсолютно порядочные люди», и призвал дождаться официального ответа из допинг-лаборатории, пишет «Чемпионат.com».
Глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев в свою очередь назвал сообщения о положительной допинге-пробе «слухами». «Никакого официального подтверждения им нет», — сказал Свищев.
Отметим, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде Пхенчхане, передавали Nation News. Медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.