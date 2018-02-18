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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:23  18 февраля 2018 13

В допинг-пробе российского призера Олимпиады нашли мельдоний

Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Допинг-проба российского керлингиста оказалась положительнойФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В допинг-пробе бронзового призера Олимпиады в Южной Корее, российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония. К спортсмену едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства.

Сам Крушельницкий оказался «не в курсе» ситуации, пишет «Р-Спорт». Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что никто в команде не принимает мельдоний с октября 2015-го. Он также добавил, что верит спортсмену, врачу и тренеру, «это абсолютно порядочные люди», и призвал дождаться официального ответа из допинг-лаборатории, пишет «Чемпионат.com».

Глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев в свою очередь назвал сообщения о положительной допинге-пробе «слухами». «Никакого официального подтверждения им нет», — сказал Свищев.

Отметим, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде Пхенчхане, передавали Nation News. Медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Валерия Романова
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