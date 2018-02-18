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18 февраля 2018
Главные новости 
18:11  18 февраля 2018 5

«У него же Лопырева?» Баскова застукали целующимся с Никитчук. ФОТО

Поклонников модели заинтриговал снимокФОТО: София Никитчук, Instagram

В Сети обсуждают провокационный снимок, который Мисс Екатеринбург — 2014 и Мисс России-2015, уроженка Южного Урала София Никитчук опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии модель сидит с букетом цветов, а к ней для поцелуя наклоняется мужчина, похожий на певца Николая Баскова. «А как прошел ваш День Святого Валентина?» — подписала снимок Никитчук.

Новость по теме
Басков составил для Лопыревой суровый брачный контракт. «Мне нужны гарантии». ВИДЕО

Поклонников Мисс России-2015 взбудоражил интригующий снимок. «У него же Лопырева?», «Уже к Софийке свой лалилалай пристраивает», «Басков выбрал девочку просто помоложе», «Ух, жгучее фото!», «Однако интрига», -комментируют пользователи.

Как ранее писало «URA.RU», певец Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырева объявили о своей помолвке на приеме у главы Чечни Рамзана Кадырова. В ролике, которым поделился чеченский лидер, Басков делает предложение 34-летней Лопыревой, она соглашается, и певец надевает на палец избранницы кольцо.

Впрочем, за неделю до бракосочетания пара заявила о переносе свадьбы на неопределенное время. Поводом, по словам Баскова, стали поминки по его дедушке, который умер много лет назад.

К предстоящему бракосочетанию с моделью певец подготовил довольно жесткий свадебный контракт. В этом он признался в теле-шоу «Секрет на миллион».

Наталья Михалева
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