В Сети обсуждают провокационный снимок, который Мисс Екатеринбург — 2014 и Мисс России-2015, уроженка Южного Урала София Никитчук опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии модель сидит с букетом цветов, а к ней для поцелуя наклоняется мужчина, похожий на певца Николая Баскова. «А как прошел ваш День Святого Валентина?» — подписала снимок Никитчук.
Поклонников Мисс России-2015 взбудоражил интригующий снимок. «У него же Лопырева?», «Уже к Софийке свой лалилалай пристраивает», «Басков выбрал девочку просто помоложе», «Ух, жгучее фото!», «Однако интрига», -комментируют пользователи.
Как ранее писало «URA.RU», певец Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырева объявили о своей помолвке на приеме у главы Чечни Рамзана Кадырова. В ролике, которым поделился чеченский лидер, Басков делает предложение 34-летней Лопыревой, она соглашается, и певец надевает на палец избранницы кольцо.
Впрочем, за неделю до бракосочетания пара заявила о переносе свадьбы на неопределенное время. Поводом, по словам Баскова, стали поминки по его дедушке, который умер много лет назад.
К предстоящему бракосочетанию с моделью певец подготовил довольно жесткий свадебный контракт. В этом он признался в теле-шоу «Секрет на миллион».