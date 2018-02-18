Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого. По информации СМИ, спортсмена подозревают в употреблении мельдония.
«Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг — пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так — нам ***!!! Ждем новостей!!!», — написал на своей странице в Instagram комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее Международный олимпийский комитет официально сообщил делегации олимпийских спортсменов из России о том, что одного из атлетов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имя спортсмена не раскрывают до результатов вскрытия пробы «Б». По слухам, мельдоний обнаружен в допинг-пробах Крушельницкого. Пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали третьими в дабл-миксте, напоминает телеканал 360. Их бронзовая медаль стала первой за все время участия россиян в этой дисциплине.