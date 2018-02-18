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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:49  18 февраля 2018 10

В РПЦ заявили, что церковь может «излечить» гомосексуализм

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, лгбт, Трансвестизм, переодевания
От нетрадиционной сексуальной ориентации нашли лекарствоФото: Pixabay.com

Представитель Московского патриархата митрополит Илларион заявил, что церковь может вернуть геям традиционную ориентацию. Священник сослался на многолетний опыт своей работы.

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илларион телеграм-каналу Поп-Дайджест.

Однако не все представители Русской православной церкви (РПЦ) согласились с этой точкой зрения. «Такого рода утверждения должны сопровождаться какими-то статистическими выкладками», — сказал в интервью «Эху Москвы» дьякон Андрей Кураев. Он также заметил, что в средние века гомосексуалы, наоборот, укрывались в монастырях. «Традиционно в течение многих веков именно монастыри и католические, и православные были формой легализации гомосексуализма, это были формы предоставления убежища этим людям», — пояснил Кураев. Он добавил, что уход в монастырь, прикрываемый религиозной риторикой, «позволял сохранить лицо и не становиться изгоями».

Наталья Михалева
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