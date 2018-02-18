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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:49  18 февраля 2018 0

Опубликован список погибших при стрельбе в Дагестане во время Масленицы

Масленица и попытка испечь 3-х метровый блин. Ялуторовск, народные гуляния, масленица
Все погибшие — женщиныФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во время нападения на храм в дагестанском городе Кизляре погибло четверо человек, еще пятеро ранены. Телеграм-канал «Bad News» опубликовал список жертв уличной стрельбы.

От рук стрелка погибли: Людмила Щербакова, Вера Моргунова, Ирина Сосикова, и еще одна женщина, которая пока не опознана. Среди раненых — жительницы города Надежда Кушнарева, 1949 г. р., Наталья Плетухина, 1954 г. р. и Вера Блинникова, 1958 г. р., а также сотрудник ППС Магомед Рамазанов, 1982 г. р. и боец Росгвардии Султан Хизириев.

18 февраля в дагестанском городе Кизляр неизвестный расстрелял толпу людей во время масленичных гуляний. Сам стрелок был ликвидирован ответным огнем, который открыли стражи порядка, ранее писало «URA.RU». Стрелявший кричал «Аллаху акбар», рассказал РБК настоятель церкви отец Павел. По некоторой информации преступников было двое — мужчина и женщина. Сообщнице удалось скрыться, уточняет телеграм-канал Mash.

Наталья Михалева
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