Бастрыкин взял под личный контроль дело о стрельбе в Дагестане

22:14 18 февраля 2018 0

Список погибших и пострадавших в результате стрельбы уже опубликован ФОТО: Mash

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о стрельбе в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Личность нападавшего уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль», — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

18 февраля во время Масленицы в Дагестане мужчина расстрелял толпу людей. Преступник был убит на месте. Им оказался 22-летний местный житель. По последним данным погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе правоохранители. Список погибших и пострадавших в результате стрельбы уже опубликован. На месте ЧП работают следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».