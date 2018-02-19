«Здравствуйте, (надоевшие) рожи!» Лепс неприятно удивил поклонников

04:19 19 февраля 2018 0

Ранее за певцом не замечали пристрастия к мату Фото: Григорий Лепс, Instagram

В Сети активно обсуждается новый сингл популярного российского исполнителя Григория Лепса. На этот раз звезда эстрады удивил поклонников песней, в которой используется нецензурная лексика.

«А Лепс ли это?» — задают вопросы в комментариях к опубликованной в Сети записи пользователи, настолько удивителен мат в исполнении звезды эстрады. «Здравствуйте, [надоевшие] рожи!», — звучит в конце каждого куплета песни, которая набирает все большую популярность.

Как отмечают слушатели, знакомые с творчеством Лепса, ранее он не отличался тягой к мату, однако, по всей вероятности, решил следовать неким новым культурным трендам. Новое произведение кое-то даже метко назвал «гимном офисного планктона».

Впрочем, знатоки утверждают, что песня — не новая, а Лепс — не первый ее исполнитель. Поговаривают, что авторство принадлежит некой малоизвестной группе «Мел», а звездный исполнитель всего лишь перепел текст, придав ему новое звучание.

Отметим, до недавнего времени лишь немногие исполнители, добившиеся всенародной популярности, позволяли себе использование нецензурной брани. Среди таковых блистает, прежде всего, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, однако в последнее использование мата можно встретить у представителей эстрады все чаще. Правда, зачастую владельцы студий звукозаписи, во избежание возможных проблем, предпочитают накладывать на особо экспрессивные места фон, «запикивая» нецензурные выражения.