Российский керлингист, заподозренный в употреблении допинга, покинул Олимпиаду

07:26 19 февраля 2018 0

Александра Крушельницкого могут лишить медали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский керлингист Александр Крушельницкий, которого заподозрили в нарушении антидопинговых правил, покинул Олимпийскую деревню в Южной Корее. Об этом рассказал пресс-атташе сборной России на Олимпийских играх-2018 Константин Выборнов.

По его словам, Крушельницкий сдал свою олимпийскую аккредитацию. Бронзовую награду, завоеванную атлетом совместно с напарницей Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте, у них могут отнять, сообщает Reuters. Отмечается, что медаль керлингистов стала первой за все время участия россиян в этой дисциплине.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи об обнаружении у Крушельницкого мельдония. Комментатор на своей странице в Instagram выразил сильное удивление по этому поводу.