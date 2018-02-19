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Главные новости Тюменской области
13:38  19 февраля 2018 1

В Тюмени подрядчик аэропорта Рощино почти год не платил людям зарплату и задолжал скандально известному банку

Клипарт., купюра, взятка, деньги
Зарплату сотрудникам все же заплатили — после вмешательства прокуратурыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени за невыплату зарплаты 75 работникам оштрафован директор и соучредитель фирмы, которая задолжала миллионы рублей лишенному лицензии Сибирскому банку реконструкции и развития (СБРР). ООО «Тюменьсвязьмонтаж» не платило своим сотрудникам зарплату в течение 10 месяцев — сумма долга превысила восемь миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, уголовное дело было возбуждено по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Следователи выяснили, что глава «Тюменьсвязьмонтажа» с апреля по ноябрь 2017 года не платил деньги 75 работникам, в итоге сумма задолженности превысила 8,2 млн рублей. По данным системы «Контур.Фокус», соучредителем и гендиректором фирмы является Иван Алещев. Во время расследования компания погасила долги — правда, для этого потребовалось внесение прокурорского представления директору фирмы и направление в суд заявлений о взыскании зарплаты, а сама фирма была оштрафована на 50 тысяч рублей.

В суде работники, сидевшие 10 месяцев без зарплаты, сами просили не наказывать строго директора компании. Кроме того, по закону, суд имеет право прекратить уголовное дело и назначить штраф руководителю фирмы, если его обвиняют в преступлении небольшой тяжести, а ущерб был возмещен. В итоге мировой судья назначил Алещеву судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

По данным из открытых источников, ООО «Тюменьсвязьмонтаж» в январе этого года проиграло суд скандально известному тюменскому Сибирскому банку реконструкции и развития — речь шла о сумме почти в 12 миллионов рублей. В судебных документах говорится, что в 2016 году фирма взяла кредит в СБРР, а в качестве залога выступали земельный участок и несколько нежилых зданий на улице Республики, 204 б. Компания не выполнила обязательства и в итоге оказалась должна банку 11,1 миллиона рублей. С учетом просроченных процентов, пени и пошлин, сумма достигла 11,7 миллиона рублей. Суд решил пустить с торгов заложенные фирмой здания и участок.

В феврале ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития. Сейчас полиция ищет как председателя правления банка Григория Романюту, так и 500 миллионов рублей, пропавших из кассы кредитной организации.

В 2016 и 2017 году «Тюменьсвязьмонтаж» получил контракты на поставку, монтаж и пусконаладку кабеля связи и управления в тюменском аэропорту Рощино.

Марина Шарапова
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