В Тюмени за невыплату зарплаты 75 работникам оштрафован директор и соучредитель фирмы, которая задолжала миллионы рублей лишенному лицензии Сибирскому банку реконструкции и развития (СБРР). ООО «Тюменьсвязьмонтаж» не платило своим сотрудникам зарплату в течение 10 месяцев — сумма долга превысила восемь миллионов рублей.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, уголовное дело было возбуждено по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Следователи выяснили, что глава «Тюменьсвязьмонтажа» с апреля по ноябрь 2017 года не платил деньги 75 работникам, в итоге сумма задолженности превысила 8,2 млн рублей. По данным системы «Контур.Фокус», соучредителем и гендиректором фирмы является Иван Алещев. Во время расследования компания погасила долги — правда, для этого потребовалось внесение прокурорского представления директору фирмы и направление в суд заявлений о взыскании зарплаты, а сама фирма была оштрафована на 50 тысяч рублей.
В суде работники, сидевшие 10 месяцев без зарплаты, сами просили не наказывать строго директора компании. Кроме того, по закону, суд имеет право прекратить уголовное дело и назначить штраф руководителю фирмы, если его обвиняют в преступлении небольшой тяжести, а ущерб был возмещен. В итоге мировой судья назначил Алещеву судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
По данным из открытых источников, ООО «Тюменьсвязьмонтаж» в январе этого года проиграло суд скандально известному тюменскому Сибирскому банку реконструкции и развития — речь шла о сумме почти в 12 миллионов рублей. В судебных документах говорится, что в 2016 году фирма взяла кредит в СБРР, а в качестве залога выступали земельный участок и несколько нежилых зданий на улице Республики, 204 б. Компания не выполнила обязательства и в итоге оказалась должна банку 11,1 миллиона рублей. С учетом просроченных процентов, пени и пошлин, сумма достигла 11,7 миллиона рублей. Суд решил пустить с торгов заложенные фирмой здания и участок.
В феврале ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития. Сейчас полиция ищет как председателя правления банка Григория Романюту, так и 500 миллионов рублей, пропавших из кассы кредитной организации.
В 2016 и 2017 году «Тюменьсвязьмонтаж» получил контракты на поставку, монтаж и пусконаладку кабеля связи и управления в тюменском аэропорту Рощино.