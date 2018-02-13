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13 февраля 2018
16:56  13 февраля 2018 1

Источник: топ-менеджер тюменского банка после пропажи 500 млн пустился в бега. Крайним останется его зам

Банк лишили лицензии 6 февраля

В Тюмени продолжается расследование хищения крупной суммы из кассы Сибирского банка реконструкции и развития. На условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией, рассказал «URA.RU», что председатель правления Банка СБРР Григорий Романюта находится в бегах.

«Не исключено, что виноватой во всем останется заместитель председателя правления Ольга Калюжная. Она, кстати, тоже не отвечает на звонки и ее местонахождение неизвестно», — пояснил инсайдер. Калюжная является заместителем председателя правления СБРР с 2011 года. В зону ее полномочий входило руководство блоком розничного и корпоративного бизнеса, клиентским блоком, развитие сети. Ранее Ольга Калюжная являлась вице-президентом Уральского банка ОАО «МДМ Банк».

В МВД Тюменской области не смогли опровергнуть факт того, что Григорий Романюта объявлен в розыск. «Мы не можем комментировать, объявлен ли Григорий Романюта в розыск. Согласно статье 164 Уголовного кодекса о недопустимости разглашения данных предварительного расследования и статье 12 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности, сведения о результате оперативно-служебной деятельности составляют государственную тайну и не могут быть рассекречены», — сообщила начальник отдела информации УМВД России по Тюменской области Светлана Новик. Пояснить, проводится ли установление местонахождения Калюжной, в УМВД региона тоже не смогли.

Отметим, что среди учредителей банка находится один участник, который уже объявлен в розыск Интерполом. Это Сергей Коробов — экс-депутат тюменской облдумы, экс-владелец ЗАО «Строймонтаж». Ранее «URA.RU» писало о том, что тюменская полиция расследует уголовное дело о краже 500 миллионов рублей из кассы СБРР, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сумму, похищенную из банка, назвал источник. ЦБ России 6 февраля отозвал лицензию у СБРР. Возмещать ущерб вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития будет ПАО «Запсибкомбанк». Такое решение приняло Агентство по страхованию вкладов после проведения соответствующего конкурса. По данным из открытых источников, учредителями СБРР являются на 19,9% — ООО «Реском — Тюмень», 19,3% — Наталья Коробова, 15,6% — Алексей Лебзак, 15,5% — Наталья Кобзева, 15,5% — Александр Никулин, 14,3% — Григорий Романюта.

Наталья Двизова
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