Серебряный призер Олимпиады-2018 требует запретить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

14:07 19 февраля 2018 7

На девятый этап Кубка мира подано уже более 180 заявок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Серебряный призер Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон, призвал биатлонистов к бойкоту девятого этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. 20-летний атлет заявил, что в России нельзя проводить крупные турниры.

«Считаю, что, если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от WADA на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры. Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России, и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль», — приводит слова олимпийца издание Dagens Nyheter.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение, что девятый этап Кубка мира по биатлону 2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Заместитель директора департамента спорта Тюменской области Сергей Вотинов рассказал «URA.RU», что организаторы соревнований были практически уверены, что IBU примет решение в пользу Тюмени, не сомневались в этом и спортсмены, заявки от которых поступают ежедневно. Российская команда биатлонистов примет участие в состязаниях в полном составе, включая и тех, кто не попал на Олимпиаду. Не будут участвовать только те, кто отстранен от всех соревнований из-за допинга.