Пропустившие Олимпиаду биатлонисты «отыграются» на своих соперниках в Тюмени

17:52 14 февраля 2018 1

90 мужчин и 90 женщин уже подали заявки на участие в соревнованиях Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Девятый этап Кубка мира по биатлону 2017/18, как и планировалось, пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU). «Безусловно, мы рады, что есть такое решение IBU, — отметил заместитель директора департамента спорта Тюменской области Сергей Вотинов. — Но мы ни на минуту не прекращали готовиться даже тогда, когда проведение этапа было под вопросом».

Вотинов рассказал «URA.RU», что организаторы соревнований были практически уверены, что IBU примет решение в пользу Тюмени, не сомневались в этом и спортсмены, которые собираются приехать на этап Кубка мира. «Новые заявки на сайте IBU появляются ежедневно. На соревнованиях можно будет увидеть всех именитых спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде. В настоящий момент зарегистрировано 90 мужчин и 90 женщин», — пояснил чиновник.

Вотинов заметил, что российская сборная по биатлону приедет на девятый этап Кубка мира в полном составе, включая тех спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Не будут участвовать только те, кто отстранен от всех соревнований из-за допинга.

Билеты продаются и продажи не останавливали, добавил замдиректора департамента спорта Тюменской области. «Реализация билетов несколько снизилась, когда проведение встало под вопросом, но уверен, что после сегодняшнего решения IBU любители биатлона опять активизируются», — сказал Вотинов и уточнил, что на соревнования в выходные дни продано около 90% билетов. Этап Кубка мира по биатлону пройдет в тюменском Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта.

Напомним, что после доклада Ричарда Макларена в 2016 году, где он обвинил Российскую сборную в приеме допинга, МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта остановить подготовку к международным соревнованиям в России. Этап Кубка мира по биатлону 2017/2018 в Тюмени встал под вопросом, кроме того, город лишился права проведения чемпионата мира-2021.