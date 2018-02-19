14:52 19 февраля 2018 6

Несмотря на инцидент, в жюри высоко оценили выступление французов Фото: tsn.ua

На Олимпийских играх в Пхенчхане во время выступления танцевальных пар в короткой программе фигурного катания француженка Габриэла Пападакис несколько раз обнажила грудь. Курьезный случай произошел, когда она выступала в паре с Гийомом Сизероном.

После номера спортсменка призналась, что сразу же почувствовала, когда застежка на ее платье расстегнулась. Пападакис не могла это исправить, и ей оставалось «только молиться», чтобы костюм не слетел с нее полностью. «Это меня отвлекло. Когда такое случается на Олимпиаде — это ужасно. Это разочарование — проиграть несколько баллов из-за проблем с костюмом. Это не то, к чему готовишься, когда тренируешься», — цитирует фигуристку tsn.ua. Несмотря на инцидент, пара завоевала серебро.

Ранее «URA.RU» сообщало о подобном случае. Во время парного выступления по фигурному катанию на Олимпиаде спортсменке из Южной Кореи все время приходилось поправлять скатывающийся с плеч топик.