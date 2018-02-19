14:58 19 февраля 2018 29

У части продуктов была повреждена целостность упаковки Фото из личного архива Дмитрия Сторожева

Из «Совхоза имени Ленина» в Донбасс отправили просроченные продукты. Кроме того, в пути гуманитарную помощь погрызли мыши. Предприятие, с которого отправили продукты, принадлежит кандидату в президенты России от коммунистической партии Павлу Грудинину.

Гуманитарная помощь от коммунистической партии состояла из десяток коробок с одеждой, канцелярскими принадлежностями, книгами и продуктами питания. Они предназначались в первую очередь для детей Донецкой и Луганской народных республик. Однако, как отмечает Life, часть груза на месте, скорее всего, признают непригодной.

Гуманитарная помощь из совхоза имени Ленина оказалась поеденной мышами Life

Судя по видео, у части продуктов питания оказалась поврежденной целостность упаковки, у другой — закончился срок годности. В числе гуманитарной помощи в Донбасс отправили агитационные листовки кандидата в президенты Павла Грудинина. Всего коммунистическая партия отправила три грузовика с продуктами и вещами.

Ранее предприниматель Герман Стерлигов раскритиковал клубнику, выращенную в «Совхозе имени Ленина», на предприятии кандидата в президенты Павла Грудинина, и дал обещание вырастить ягоды для народа по 8500 рублей за килограмм.